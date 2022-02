Basket: Eurolega, Stella Rossa – AX Milano 57-63

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 01 FEB – Non si interrompe la striscia di

successi dell’AX Milano che sbanca anche il Pioneer di Belgrado

(63-57)., tempio della pallacanestro europea. Contro la Stella

Rossa la squadra di Messina soffre l’impatto con un’arena

gremita in ogni ordine di posto – circa 7mila spettatori, senza

mascherina, senza distanziamento – per poi aggrapparsi alla

balistica di Delaney (18), Bentil (12) e Ricci (10) per centrare

la quinta vittoria consecutiva. Una gara dove gli attacchi hanno

le mani fredde come il ghiaccio: dopo 10′ il risultato parziale

segna il record negativo nella storia dell’Eurolega (appena 15

punti, 8-7 per la Stella Rossa), con Milano che sbaglia i primi

12 tiri e ben 16 dei primi 19. La svolta la segna Delaney che,

nonostante una botta alla nuca che lo spedisce negli spogliatoi

per qualche minuto, si carica la squadra sulle spalle,

realizzando 16 dei primi 42 punti dell’Olimpia per il +9

(42-33). Un parziale che la Stella Rossa non riesce più a

recuperare, nonostante il gioco spigoloso – espulso Kalinic – e

le intemperanze del pubblico, da dove piovono oggetti di vario

tipo. “Sapevamo che sarebbe stato un ambiente caldo – commenta

Delaney -, abbiamo giocato ancora più duro”. Messina elogia il

playmaker americano: “E’ stato super su un campo difficile”.

Milano resta terza e giovedì tornerà in campo, questa volta al

Forum, contro il Fenerbahce. (ANSA).



—

