Basket: Eurolega; Zalgiris Kaunas-AX Milano 70-74

(ANSA) – MILANO, 08 FEB – Finisce come undici giorni fa

l’incrocio tra Zalgiris e Ax Milano: l’Olimpia – a lutto per la

scomparsa del dottor Carù – vince 74-70, senza tuttavia

convincere contro l’ultima della pista.

E’ un successo di nervi e volontà più che di tattica e

tecnica: Milano appare stanca per le rotazioni corte – cinque

indisponibili, l’ultimo è Datome per Covid – ma con un break di

8-1 negli ultimi 2′ – dopo il 64 pari – riesce ad evitare la

trappola lituana: Daniels con 4 triple e 15 punti tiene a galla

in una gara equilibrata la squadra di Messina (privo

dell’assistente Pozzecco, rimasto a Milano con il mal di

stomaco), poi si scatenano Delaney (20) e Hines (11+10) che

diventa anche il miglior rimbalzista offensivo della storia di

Eurolega (705).

“E’ stata una partita durissima – ammette il lungo americano

– ma questa resta una vittoria di squadra importante. Ognuno ha

messo un mattoncino fondamentale”. Tira un bel sospiro di

sollievo anche coach Messina: “L’abbiamo vinta nel finale con

grandi giocate dei nostri veterani”. Non c’è tempo per

festeggiare per Milano, alla sedicesima vittoria di fronte a

sette sconfitte: giovedì al Forum arriva il Baskonia dell’ex

Fontecchio. (ANSA).



