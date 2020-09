Basket: finali Nba, Boston si rialza e fa 2-1 con Miami

(ANSA) – ROMA, 20 SET – Al terzo tentativo i Celtics ce

l’hanno fatta, e sono riusciti a vincere la loro prima partita

nella serie di finale della Eastern Conference in Nba, che li

oppone a Miami Heat .

Come nelle due gare precedenti la formazione di Boston è partita

a razzo, portandosi subito in vantaggio. A differenza delle

altre sfide però, stavolta non si è fatta rimontare dagli

avversari e così alla fine ha portato a casa la vittoria con il

punteggio di 117-106.

Un successo che riapre i giochi nella serie di finale a est (ora

la situazione è di 2-1 a favore di Miami) di questa strana

stagione 2020 della Nba, costretta a giocare la sua parte finale

nella ‘bolla’ di Orlando, al Disneyland Resort, a causa della

pandemia.

Il risultato finale ha premiato Boston che si è dimostrata anche

più capace di fare squadra e portare vari uomini a realizzare

sotto canestro: ben quattro infatti sono andati in doppia cifra,

cioè il migliore della serata Jaylen Brown (26 punti), Jayson

Tatum (25 punti e 14 rimbalzi), Kemba Walker (21) e Marcus Smart

(20). Sul fronte avverso il più concreto è stato Bam Adebayo,

per lui 27 punti e 16 rimbalzi. Ora appuntamento a gara -4.

(ANSA).



