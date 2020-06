Basket: Gandini, “prossima Serie A sarà a 16 squadre”

(ANSA) – ROMA, 29 GIU – “Il campionato di Serie A 2020-’21 sarà a 16 squadre, la Supercoppa sarà a 16 squadre divise in 4 gironi da 4 squadre e successiva Final Four, e nel contempo abbiamo deciso di mantenere inalterata per la Reale Mutua Torino la possibilità di essere ammessa in caso di mancata iscrizione di una delle società aventi diritto. La decisione è stata presa all’unanimità, con sola assente la Virtus Bologna per motivi logistici”. Lo ha detto, in videoconferenza, il presidente della lega basket di Serie A Umberto Gandini, che ha spiegato il nuovo format del campionato dopo la rinuncia di Pistoia, per problemi di budget, e il mancato allargamento a 18 squadre. Oltre a Torino, prima della lista ma che, come ha detto Gandini, rimane “in stand by”, erano state sondate le altre ai primi posti della lista per i ripescaggi nella massima serie, ovvero Verona, Napoli, Ravenna, Forlì e Trapani, ma tutte, sempre per problemi economici del post pandemia, hanno declinato l’invito. Così si è deciso di rinunciare all’idea del torneo a 18 squadre e di andare avanti con le squadre rimaste, dopo che Pesaro ce l’ha fatta ad iscriversi, ovvero le 17 della scorsa Serie A meno la rinunciataria Pistoia. Campionato quindi a 16 squadre, con la Real Mutua Torino pronta a subentrare nel caso ci siano ulteriori rinunce. E’ stato ricordato che anche Roma e Cremona hanno dei problemi, e stanno valutando l’ipotesi di auto-retrocedersi. “Per modi diversi e percorsi diversi stanno cercando quelle risorse che permetterebbero loro di iscriversi regolarmente. Il momento non è dei migliori – dice Gandini -.

L’eventualità di una mancata iscrizione di Cremona e Roma è il tema dell’assemblea di lega basket del 4 agosto, ove dovesse succedere. Se le squadre non si iscrivessero, dovrebbero essere riposizionate nel primo campionato a libera iscrizione”. (ANSA).



