Basket: Kansas vince in rimonta il titolo Ncaa

(ANSA) – NEW ORLEANS, 05 APR – L’Università del Kansas ha

vinto il suo quarto titolo nel campionato americano di basket

universitario (NCAA) battendo quella della Carolina del Nord,

dopo una storica rimonta nella finale di New Orleans. I Kansas

Jayhawks erano in svantaggio di 15 punti (40-25) con i Tar Heels

della Carolina del Nord all’intervallo prima di sconfiggere

l’UNC 72-69.

L’imponente pivot David McCormack, autore di 15 punti, ha

permesso al Kansas di passare (70-69) grazie ad un prezioso

rimbalzo a 1’16” dal termine. Poi ha segnato due punti, dando ai

Jayhawks un vantaggio di 72-69 con 22,3 secondi sul cronometro.

Il tentativo di pareggio da tre punti di Caleb Love, sulla

sirena, ha mancato il bersaglio.

“Ero negli spogliatoi all’intervallo e sorridevo ai miei

compagni di squadra, pensavano che fossi pazzo – ha raccontato

McCormack, 22 anni – Glio ho detto: ‘Ehi, adesso usciamo di qui

per il secondo tempo e ci stiamo divertendo, stiamo facendo ciò

per cui siamo nati, ciò che ci ha portato a questo momento’. E

lo abbiamo fatto”.

L’ultimo titolo universiario degli Jayhawks risaliva al 2008.

Il loro difensore Ochai Agbaji (21), che si è distinto con 12

punti, è stato nominato miglior giocatore del torneo. (ANSA).



