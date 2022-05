Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 11 MAG – La Virtus Segafredo Bologna ha

vinto l’Eurocup di basket, il secondo torneo d’Europa per ordine

d’importanza. In finale, alla Virtus Arena di Bologna, ha

battuto per 80-67 i turchi del Bursaspor. La vittoria in Eurocup

qualifica la Virtus per l’Eurolega della prossima stagione, dove

rappresenterà l’Italia insieme all’Olimpia Milano. (ANSA).



