Basket: LeBron positivo al Covid, per lui stagione stregata

La stagione di LeBron James non è certo nata sotto i migliori auspici: prima gli infortuni, vari e assortiti, adesso il Covid-19, che lo costringe a un nuovo, lungo stop. L’asso dei Lakers è entrato, infatti, nel protocollo Nba Anti-covid, come annunciato dallo stesso club di Los Angeles, dopo essere risultato positivo i test proprio ieri.

Il 36enne asso del basket è vaccinato, ma adesso dovrà rimanere fuori almeno 10 giorni, a meno che non riesca a esibire due tamponi negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. E’ la quarta volta che LeBron James si ferma nell’arco della stagione: senza il suo apporto, tuttavia, i Lakers sono riusciti a vincere ugualmente la sfida contro Sacramento.



