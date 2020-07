Basket: medico Nba “per i positivi 2 settimane quarantena”

(ANSA) – ROMA, 11 LUG – “Se nella bolla di Disney World

spunterà qualche giocatore positivo al covid-19, prevediamo

almeno due settimane di quarantena”. Così il dottor John Di

Fiori, ex presidente della Società americana di medicina

sportiva e attualmente direttore della medicina sportiva del

grande torneo di basket americano, in vista della ripresa delle

gare, prevista dal 31 luglio. Le 22 squadre sono già tutte nella

bolla di Disney World e alcune hanno già ricominciato gli

allenamenti di gruppo dopo la quarantena, le misure anticontagio

sono drastiche e i controlli continui, anche alla luce di quanto

sta succedendo negli States dove il coronavirus è ancora molto

diffuso.

Secondo John DiFiori “ci sono degli effetti sconosciuti per quel

che riguarda la capacità polmonare, così come quelli sulla

tenuta cardiaca del cuore. Cosa fare se un giocatore di 24 anni

ad esempio ha perfettamente recuperato dalla malattia in 14

giorni, ma ha avuto in passato problemi di circolazione

sanguigna? Dovremmo rimandarlo in campo senza conoscere le

possibili conseguenze? L’unico concetto che bisogna far passare

-spiega il medico a Espn- è che, qualora un giocatore risultati

contagiato al Covid-19, è improbabile che torni sul parquet per

due settimane. Come minimo, ma potrebbe durare anche di più”.

Anzi a dirla tutta, un giocatore contagiato è automaticamente

out: “Se resti fuori per così tanto tempo, devi prima allenarti

per tornare in forma. Sono tutti passaggi fondamentali che vanno

spiegati. Allenatori e staff sanno bene che, in caso di

positività, un giocatore difficilmente tornerà a disposizione

della squadra nel breve periodo”. (ANSA).



