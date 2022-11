Basket: Messina, se Milano non svolta mi faccio da parte

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 22 NOV – “Il primo responsabile sono io per

aver allestito un gruppo che non riesce a fare clic. L’unica

cosa che penso di fare ora è cercare di sistemarla. In Italia,

dove la situazione è diversa, e in Europa nella seconda parte.

Se non ci riesco, andrò dalla proprietà, dal signor Armani e al

signor Dell’Orco, a dire che è doveroso trovare un”altra guida

per questo progetto”. Coach Ettore Messina annuncia in sala

stampa di essere pronto a farsi da parte qualora l’EA7 Milano,

alla quinta sconfitta consecutiva in Eurolega, non riuscisse a

svoltare in tempi rapidi. “Una prestazione vergognosa e senza

cuore – il commento di Messina dopo il pesante ko contro l’Efes

– davanti ai nostri tifosi e alla nostra proprietà”. (ANSA).



