Basket: Moretti, a Milano per imparare ma non ho paura

(ANSA) – MILANO, 05 AGO – “Senza paura”. E’ lo slogan con cui

Davide Moretti si presenta all’Ax Milano. Il 22enne figlio

d’arte (suo padre Paolo fu allenato proprio da Ettore Messina

alla Virtus Bologna) è alla prima esperienza da professionista

dopo le tre stagioni a Texas Tech. “Sono qui per imparare, ma

non ho paura – dice Moretti, durante la conferenza nel teatro

Armani -: passare dalla Ncaa all’Eurolega, per me, è una grande

sfida e dovrò farmi trovare pronto, migliorando in difesa e

abituandomi prima possibile ai ritmi gioco. Ho voglia di

emergere”.

Moretti, cercato anche dalla Virtus Bologna in estate,

considera Milano “l’opportunità migliore nel momento giusto”.

“Posso essere allenato da un coach come Ettore Messina e

imparare i trucchi del mestiere da Rodriguez, Delaney e

Cinciarini. Ma lasciare Texas Tech non è stato facile”. Moretti

parla dell’esperienza statunitense con grande trasporto e

sottolinea quanto la lontananza abbia “dato solidità” al

rapporto con il padre: “Era sempre sveglio di notte per

seguirmi, là ero solo e al primo anno non parlavo bene inglese

ma quando lo sentivo mi diceva sempre la cosa giusta. E’ stato

un grande giocatore ed è molto motivante cercare di fare meglio

di lui”. (ANSA).



