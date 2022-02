Basket: Nba; Boston a valanga, +48 contro Philadelphia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 FEB – Inarrestabili Boston Celtics che

inanellano la nona vittoria consecutiva battendo in trasferta i

Philadelphia 76ers 87-135. Dopo aver toccato il +27

all’intervallo, Boston ha continuato a macinare canestri

chiudendo con 25 triple a segno, nuovo record di franchigia.

Tornano al successo gli Atlanta Hawks, che superano i Cleveland

Cavaliers per 124-116. Trae Young mette a referto 41 pun ti.

Buona prova per Danilo Gallinari, partito titolare e autore di

25 punti.

C’è la mano di Giannis Antetokounmpo autore di 50 punti e 14

assist nel successo dei Milwaukee Bucks, contro Indiana Pacers

128-119.

Nelle altre partite della notte italiana arriva il successo dei

Minnesota Timberwolves sui Charlotte Hornets per 126-120

all’overtime. Vittoria anche dei Memphis Grizzlies in casa dei

New Orleans Pelicans per 109-121.

Successo dei Phoenix Suns contro i Los Angeles Clippers per

103-96. Sconfitta invece per i Miami Heat contro i Dallas

Mavericks per 99-107. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte