Basket: Nba; Boston ancora ko, Miami sul 2-0 dopo gara -2

(ANSA) – ROMA, 18 SET – Miami ha vinto anche il secondo

incontro di finale della Eastern Conference contro Boston e si è

portata sul 2-0. Spettacolo e thrilling nella notte italiana per

la nuova sfida di serie a est. I Celtics sono stati a lungo in

avanti raggiungendo anche il vantaggio di 17 punti, ma nella

fase conclusiva della partita i Miami Heat sono venuti fuori con

una rimonta prodigiosa e hanno portato a casa la vittoria con il

punteggio di 106-101. La situazione ora si fa difficile per la

formazione di Boston: considerato il buon andamento dei playoff,

lo 0-2 secco dopo due gare non era proprio in preventivo.

Mattatori della serata per Miami sono stati Goran Dragic che ha

segnato 25 punti ed ha dominato contro la difesa avversaria, e Bam Adebayo (21 punti). A Boston non sono bastati i 23 punti di

Kemba Walker, e i 21 a testa di Jaylen Brown e Jayson Tatum. La

sconfitta ha creato anche molti malumori in casa dei Celtics e a

fine gara sono volate parole grosse negli spogliatoi fra alcuni

giocatori. (ANSA).



