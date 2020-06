Basket: Nba; Brogdon (Indiana) positivo al coronavirus

(ANSA) – LOS ANGELES, 24 GIU – Malcolm Brogdon, giocator degli Indiana Pacers, è risultato positivo al test e ora si trova in quarantena. Lo fanno sapere i Pacers con una nota in cui vengono riportare le parole del giocatore: “di recente sono risultato positivo al coronavirus – spiega Brogdon – e attualmente sono in quarantena. Comunque sto bene, e ho intenzione di riunirmi ai miei compagni a Orlando per la ripresa della stagione”. Nei giorni scorso il 27enne cestista dei Pacers era stato molto attivo sul fronte delle proteste del movimento #BlackLivesMatter, prendendo parte in prima persona a varie manifestazioni.

Brogdon è il quarto giocatore Nba che, negli ultimi giorni, è risultato positivo al Covid-19. In precedenza è toccato a Nikola Jovic, stella dei Denver Nuggets, che ha contratto il virus in Serbia e dopo i due dei Phoenix Suns di cui non sono stati resi noti i nomi.

Brogdon, alla sua prima stagione con i Pacers dopo averne giocate tre ai Milwaukee Bucks, ha messo insieme 16.3 punti e 7.1 assist a partita., (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte