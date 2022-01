Basket: Nba; Brooklyn affonda i Bulls, vince anche Miami

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 GEN – I Brooklyn Nets si sono imposti

138-112 sui Bulls a Chicago nell’incontro più atteso tra i nove

disputati la notte scorsa in Nba, quello che metteva di fronte i

team leader della Eastern Conference. I Nets avevano in campo

insieme Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving, un trio di

stelle che non ha deluso. Durant ha segnato 27 punti, Harden 25

punti e 16 assist e Irving nove punti nella sua terza partita

stagionale. I Bulls, staccati di due punti all’intervallo, hanno

pareggiato 71-71 all’inizio del terzo, ma poi sono stati

travolti dai Nets che sono volati sul 101-79 alla fine del terzo

quarto e lì la sfida è finita. Miami, terza a Est dietro ai

Nets, ha tenuto botta con una vittoria per 115-91 sugli Hawks ad

Atlanta. Herro ha guidato gli Heat con 21 punti e 11 rimbalzi,

ma è stato solo uno dei ben sette giocatori ospiti ad andare in

doppia cifra. Dall’altra parte degli Usa, i Sacramento Kings

hanno messo a segno 40 punti nel terzo quarto per battere infine

125-116 i Lakers di LeBron Jame. Tutti e cinque i titolari dei

Kings sono andati in doppia cifra, guidati dai 29 punti di Fox.

I Lakers erano in vantaggio di 76-68 all’inizio del terzo tempo

prima che i Kings reagissero con veemenza e i 34 punti di James

non sono bastati alla squadra di LA, visto che Westbrook ne ha

segnati solo otto. I New York Knicks hanno battuto 108-85 i

Dallas Mavericks, che venivano da sei vittorie consecutive ma

stavolta Luka Doncic e compagni avevano le polveri bagnate, con

percentuali pessime al tiro, con solo otto canestri su 37

tentativi da tre punti. I Boston Celtics si sono scrollati di

dosso i loro recenti problemi in trasferta – sei sconfitte di

fila – con una vittoria per 119-100 sui Pacers a Indianapolis.

(ANSA).



