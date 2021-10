Basket: Nba; cade Utah, era unica franchigia imbattuta

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Utah era l’unica franchigia ancora

imbattuta della Nba. I Jazz sono caduti a Chicago (107-99),

sotto i colpi di un ottimo DeMar DeRozan, autore di 32 punti per

i Bulls. Oltre a DeRozan, che ha registrato il suo score

migliore in questa stagione, Zach LaVine ha segnato 26 punti

prima di lasciare il suo posto con un pollice slogato. La

perdita di Patrick Williams, infortunato al polso e

indisponibile per il resto della stagione regolare, non sembra

aver intaccato il morale dei Bulls, che si assestano nel

quartetto di punta della Eastern Conference.

Inizio di campionato in salita per Milwaukee. I campioni in

carica hanno subito un’altra sconfitta, la terza in sei partite,

questa volta contro San Antonio (102-93). Certo, i Bucks sono

privati ;;di diversi giocatori, infortunati: Brook Lopez

(schiena), Jrue Holiday (caviglia) e Donte DiVincenzo

(intervento alla caviglia). Sicuramente Giannis Antetokounmpo ha

fatto il suo lavoro, con 28 punti, il miglior personale della

partita, e 13 rimbalzi. Ma questa nuova pessima prestazione è

preoccupante, soprattutto perché giunta contro un avversario che

finora ha ottenuto una sola vittoria.

Sono serviti due supplementari per assegnare la vittoria tra

Washington e Boston. Alla fine l’hano spuntata i Wizards

(115-112) stabilendosi tra i leader della Conferenc Est. È stato

grazie a Bradley Beal, capocannoniere della partita con 36

punti, che Washington ha definitivamente preso il vantaggio nei

tempi supplementari. Kyle Kuzma (17 punti, 17 rimbalzi) e

Montrezl Harrell (20 punti, 14 rimbalzi) hanno realizzato una

doppia doppia per i Wizards, così come Jayson Tatum (27 punti,

15 rimbalzi) per i Celtics. (ANSA).



