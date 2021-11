Basket, Nba: Curry da ’40’ con Cleveland, Golden State vola

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Alla vigilia del match contro

Cleveland era in dubbio, a causa di un problema all’anca, invece

è sceso in campo e ha fatto la differenza: Stephen Curry ha

toccato quota 40 punti, dei quali 20 decisivi nell’ultimo

quarto, con nove triple a bersaglio, e griffato il successo in

rimonta dei Golden State Warriors per 104-89. E’ stato lui il

protagonista assoluto della notte dell’Nba.

Jimmy Butler si è invece ‘fermato’ a 32 punti nella vittoria

di Miami in casa su Washington, che ha portato la squadra della

Florida al primo posto nella zona Est. Memphis ha fermato la

corsa dei Clippers, grazie anche ai 28 punti di Ja Morant,

mentre Nikola Jokic non è bastato a Denver per evitare la

sconfitta casalinga contro Filadelfia. Infine, vittorie

casalinghe per Utah contro Toronto e Minnesota su San Antonio.

Risultati: Cleveland-Golden State 89-104 Miami-Washington 112-97 Denver-Filadelfia 89-103 Utah-Toronto 119-103 Memphis-LA Clippers 120-108 Minnesota-San Antonio 115-90. (ANSA).



