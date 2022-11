Basket: Nba; Doncic fa 42 punti ma vince Boston

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – Tornano al successo i Celtics che

superano i Mavs nella notte italiana targata Nba grazie al duo

Tatum-Brown e nonostante un super Luka Doncic da 42 punti. Perde

in volata Milwaukee contro Chicago, si interrompe a sette la

striscia di successi dei Kings che vanno ko ad Atlanta contro un

Trae Young da 35 punti. Nikola Jokic trascina Denver alla

vittoria ai supplementari contro OKC, Brooklyn passa a Toronto,

Cleveland fa quattro in fila in casa, Philadelphia causa assenze

perde in trasferta a Charlotte.

Il primo tempo di Boston è stordente: all’intervallo sopra di 21

(margine più alto in stagione per i Celtics), il gap si allunga

fino a +27 nel terzo quarto, prima di un parziale 13-2 Mavs, che

si riavvicinano fino a -9 con tre minuti e mezzo da giocare. I

padroni di casa però sfruttano l’ottima serata al tiro da tre

(17/34, il 50% esatto) per controllare il match e battere Dallas

per la prima volta in 5 scontri diretti 125-112.

Simone Fontecchio in doppia cifra: 10 punti nel ko subito dagli

Utah Jazz in casa contro i i Detroit Pistons in 12 minuti, 2/3

dall’arco e 4/5 ai liberi con 2 rimbalzi. (ANSA).



