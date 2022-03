Basket, Nba: Durant e Irving non bastano, i Nets ko a Memphis

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 MAR – Kevin Durant e Kyrie Irving sono i

protagonisti della notte Nba, tuttavia i 78 punti messi assieme

in tandem non bastano ai Nets per evitare la sconfitta suò campo

di Memphis, che s’impone anche senza il contributo di Ja Morant.

A proposito di assenze, i Lakers accusano oltremodo l’assenza

LeBron James e finiscono ko contro Filadelfia.

Miami perde su tutti i fronti, anche sul piano

comportamentale, contro Golden State. Grande tensione sulla

panchina degli Heat durante la partita e la rissa scoppiata nel

terzo quarto, durante un parziale negativo di 19-0, ne è la

conferma. Jimmy Butler e Udonis Haslem finiscono alle mani, nel

litigio viene coinvolto anche il coach del team della Florida,

Erik Spoelstra, mentre gli altri giocatori sono impegnati a

separare i tre contendenti. Deandre Ayton, con 35 punti,

trascina Phoenix a Minneapolis; Atlanta, priva di Danilo

Gallinari esce sconfitta dalla trasferta a Detroit. Risultati: Dallas-Houston 110-91 Boston-Utah 125-97 Miami-Golden State 104-118 Charlotte-New York 106-121 Detroit-Atlanta 122-101 Indiana-Sacramento 109-110 LA Lakers-Filadelfia 121-126 Portland-San Antonio 96-133 Minnesota-Phoenix 116-125 Oklahoma City-Orlando 118-102 Memphis-Brooklyn 132-120. (ANSA).



