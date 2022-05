Basket: Nba; Embiid torna e trascina Sixers contro Miami

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 MAG – Con il ritorno dall’infortunio di

Joel Embiid, Philadelphia batte nettamente Miami (99-79) e

accorcia 2-1 nella serie di semifinale della Eastern Conference

dei play off della Nba. I pSixers casa guidano dall’inizio, ma

il parziale decisivo arriva nell’ultimo quarto dominato 31-14.

Decisivo per Phila il controllo dei rimbalzi (44 a 35) . Embiid

torna in campo con una maschera protettiva, dopo le prime due

partite saltate per una frattura orbitale (oltre al problema al

pollice destro). Per lui 18 punti e 11 rimbalzi, con 5/12 dal

campo in 36 minuti. Maxey segna tutti i suoi 21 punti nel

secondo tempo, con 5/6 dall’arco e 6 assist. 21 punti anche per

Danny Green, con 7 tiri da tre su 9 tentativi. James Harden si

ferma a 17, con 8 rimbalzi e 6 assist . Agli Heat non bastano i

33 punti di Jimmy Butler, che cattura anche 9 rimbalzi.

A Dallas i Mavericks alzano il livello in difesa e portano a

casa la vittoria, per 103-94, accorciando 2-1 nella serie di

semifinale della Western Conference contro Phoenix. Dallas vince

il primo quarto 29-20 e non si guarda più indietro, resistendo

al tentativo di rimonta degli ospiti nell’ultimo quarto e

chiudendo sul +9. Il miglior marcatore di Dallas è Jalen

Brunson, che si scuote dopo le difficoltà delle prime due gare e

chiude a quota 28 punti, con 10/21 al tiro. Doncic sfiora la

tripla doppia con 26 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Nei Suns

solo 12 punti e 4 assist per Chris Paul, mentre Booker ne segna

18 con 4/6 dall’arco. Il miglior marcatore dei Suns alla fine è

Jae Crowder, autore di 19 punti. (ANSA).



