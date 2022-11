Basket, Nba: Fontecchio incide, i Jazz vincono di un punto

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Ancora una volta emerge un po’ di

Italia dalla notte Nba. Simone Fontecchio incide nella vittoria

per un solo punto degli Utah Jazz su Phoenix, che non riesce a

evitare il sorpasso malgrado i 49 punti di Booker. Il pescarese

Fontecchio firma l’unica tripla di serata e aggiunge un tiro

libero al bottino personale di 4 punti. Ma non solo: raccoglie

anche un rimbalzo e realizza una stoppata in 10′ di gioco. I

padroni di casa beneficiano anche dei 38 punti di Markkanen, che

raggiunge il punteggio massimo in carriera. Gli Orlando Magic

vincono a Chicago, mentre Filadelfia ferma Milwaukee, sfoggiando

una grandissima prestazione di Embiid, che si aggiudica l’attesa

sfida contro Antetokounmpo. A Est, Boston vince a New Orleans e

vola al comando della classifica, mentre Cleveland deve

aspettare due tempi supplementari per superare Charlotte. Golden

State, infine, ritrova il successo, superando New York; lo

stesso vale per i Lakers nel match casalingo contro Detroit.

Risultati: LA Lakers-Detroit 128-121 Dallas-Denver 127-99 New Orleans-Boston 109-117 Cleveland-Charlotte 132-122 (o.t.) Filadelfia-Milwaukee 110-102 Golden State-New York 111-101 Utah-Phoenix 134-133 Chicago-Orlando 107-108 Houston-Indiana 91-99 Memphis-Oklahoma City 121-110 Washington-Miami 107-106 (o.t.) (ANSA).



