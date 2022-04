Basket, Nba: Golden State va sul 3-0, Memphis che rimonta

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 APR – Golden State mette le mani sulla

serie dei Playoff dell’Nba contro Denver, portandosi sul 3-0. La

squadra della capitale del Colorado lotta per una quarantina di

minuti, trascinata da Nikola Jokic, che garantisce ai suoi 37

punti: la differenza la fa il parziale di 9-2 dei Warriors che

volano. Dallas vince a Salt Lake City anche senza Luka Doncic e

accorcia le distanze nella serie contro Utah: Jalen Brunson e

Spencer Dinwiddie fanno la differenza per i texani. Infine, dopo

essersi trovati sotto di 26 punti, i Grizzlies rimontano grazie

al parziale di 37-12 nell’ultima frazione e battono Minnesota in

Gara-3: la tripla doppia di Ja Morant incide. Eccome.

Risultati Conference Ovest: Utah-Dallas 118-126 (serie 2-1) Minnesota-Memphis 95-104 (serie 1-2) Denver-Golden State 113-118 (serie 0-3) (ANSA).



—

