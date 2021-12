Basket, Nba: le assenze condannano le big alla sconfitta

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 DIC – La notte dell’Nba emette verdetti

totalmente sfavorevoli per le squadre candidate al titolo. La

débacle complessiva è riconducibile in buona parte alle assenze

dei rispettivi fuoriclasse: Golden State esce sconfitta dalla

sfida in Canada, contro Toronto, pagando a caro prezzo le

defezioni di Curry, Green e Wiggins; Brooklyn, privo di 9

giocatori fermati dal Covid, cade in casa contro Orlando;

Milwaukee cede – sempre in casa – a Cleveland, che conquista

così la sesta vittoria consecutiva; Washington è l’unica

formazione a imporsi su un’avversaria al completo, Utah,

capitalizzando i 37 punti di Bradley Beal. Clippers battuti da

un canestro sul suono della sirena di Shai Gilgeous Alexander,

mentre Boston trafigge New York. Brutte notizie per i Lakers che

dovranno rinunciare a lungo ad Anthony Davis, costretto a

lasciare il campo nella sfida contro Minnesota per un problema

al ginocchio sinistro: il giocatore resterà fuori per almeno per

un mese.

Risultati: Milwaukee-Cleveland 90-119 Brooklyn-Orlando 93-100 Toronto-Golden State 119-100 Utah-Washington 103-109 Oklahoma City-LA Clippers 104-103 Boston-New York 114-107 Detroit-Houston 107-116. (ANSA).



