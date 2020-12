Basket: Nba; LeBron James prolunga con i Lakers fino al 2023

(ANSA-AP) – ROMA, 02 DIC – LeBron James ha accettato

un’estensione del contratto di due anni, per 85 milioni di

dollari, con i Los Angeles Lakers, ha annunciato l’agente del

fuoriclasse, Rich Paul. Secondo Espn, l’estensione significa che

James – il quale compirà 36 anni il 30 dicembre prossimo –

guadagnerà 39,2 milioni la prossima stagione, incassandone poi

41,1 nel 2021-22 e 44,5 nel 2022-23, quando festeggerà due

decenni di militanza nella Nba.

La scorsa stagione, James ha segnato 25,3 punti in media a

partita ed è stato il migliore nella Nba per gli assist, con

10,2. Inoltre, è stato nominato Mvp dei playoff che i Lakers

hanno vinto battendo in finale i Miami Heat in sei partite. Un

successo che ha fatto diventare il colosso di Akron il primo

giocatore a conquistare l’anello con la maglia di tre diverse

squadre dopo i trionfi con gli Heat nel 2012 e 2013 e i

Cleveland Cavaliers nel 2016. James è al terzo posto della

classifica marcatori di tutti i tempi con 34.241 punti, dietro

solo a Karl Malone (36.928) e Kareem Abdul-Jabbar (38.387).

(ANSA-AP).



