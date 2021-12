Basket: Nba; LeBron James riporta i Lakers alla vittoria

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 DIC – LeBron James con 32 punti e una

tripla doppia (con 11 rimbalzi e altrettanti assist) è stato

decisivo, insieme col compagno di squadra Russell Westbrook

(idem con 24 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) per far tornare i

Los Angeles Lakers alla vittoria dopo cinque sconfitte

consecutive battendo 132-123 gli Houston Rockets. Il fuoriclasse

di Akron è stato impiegato come centro titolare forse per la

prima volta nella sua carriera a causa delle tante assenze in

squadra legare al Covid-19. Una scelta che ha pagato e che è

stata festeggiata da un nuovo traguardo per James, diventato il

terzo giocatore nella storia della Nba a superare i 36mila punti

dopo Kareem Abdul-Jabbar (38.387) e Karl Malone (36.928). Pochi

punti ma grande tensione in campo nella sfida tra i Golden State

Warriors, capolista della lega, e i Denver Nuggets, impostisi

alla fine 89-86. La squadra ospite ha dominato per quasi

l’intero incontro trascinata da Nikola Jokic (22 punti, 18

rimbalzi) ma nel finale i Warriors, privi anche di Draymond

Green, sono riusciti a raggiungere il pareggio per poi

inchinarsi agli ultimi punti di Barton e a una stoppata decisiva

di Jokic. Meno incisivo del solito Stephen Curry (23 punti) ma

che comunque ha superato il tetto delle 3.000 triple in

carriera. I Milwaukee Bucks hanno battuto gli Orlando Magic

127-110 e conquistato la quarta vittoria di fila con Giannis

Antetokounmpo che ha segnato 28 punti e Khris Middleton 21

punti. Sugli altri campi: Miami-Washington 119-112;

Toronto-Philadelphia 109-114; Sacramento-Oklahoma City 117-111;

Minnesota-New York 88-96 New Orleans-Cleveland 108-104. (ANSA).



