Basket: Nba; Lebron MVP Finals “io n.1? A voi il dibattito”

(ANSA) – ROMA, 12 OTT – Per la quarta volta Mvp come Magic

Johnson, Tim Duncan e Shaquille O’Neal. LeBron James ha messo il

sigillo sulle Finals Nba, eletto miglior giocatore, protagonista

del trionfo dei Lakers. La tripla doppia ha regalato l’anello ai

californiani e all’unanimità è arrivato anche il titolo Mvp, il

quarto come i più grandi (fa storia a sé solo Michael Jordan che

è riuscito a conquistarne sei in carriera). Mai nessuno però era

riuscito a diventare il miglior giocatore delle finali Nba con

tre squadre diverse, record stabilito da un LeBron che a quasi

36 anni domina sempre il parquet. Io il Goat? Lascio a voi la

discussione” dice LeBron in merito al dibattito su chi sia il

più grande di tutti i tempi (goat acronimo di greatest of all

time, ndr).

“I successi sono tutti speciali – ha aggiunto il campione – Ci

sono sempre ostacoli da superare: quando riesci a metterti nelle

condizioni di vincere un campionato la prima cosa a cui pensi è

tutto il duro lavoro che hai fatto durante la stagione. Tutto

quello che hai sacrificato. È sempre stata la cosa più

gratificante per me, oltre a vedere i miei compagni di squadra

felici. Questo vale per il basket ma anche per tutte le

professioni: lavorare, costruire qualcosa e vedere i risultati.

Penso che viviamo tutti per questi momenti”.

Il finale di stagione vissuto nella bolla di Orlando, causa

covid: LeBron ammette che non è stato facile. “Non saremmo umani

se non ammettessimo di aver sentito gli alti e bassi nella bolla

– spiega -. A volte mi chiedevo ‘Dovrei essere qui? Vale la pena

sacrificare la mia vita familiare? Non sono mai stato lontano da

lei per così tanto tempo. Non ero presente quando mia figlia è

andata all’asilo, mi sono perso il 16/o compleanno di mio

figlio…’. Avevamo per fortuna i mezzi tecnologici per vederci

anche a distanza. Alla fine non importa dove vinci un titolo, se

in una bolla, Miami, Golden State… Non importa. Quando arrivi

a quella performance è una delle emozioni più forti per un

giocatore di basket”. (ANSA).



