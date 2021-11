Basket, Nba: LeBron torna alla grande, ma non basta ai Lakers

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 20 NOV – La lunga assenza, durata ben otto

partite, non ha appannato la classe cristallina di LeBron James,

che è tornato in campo nella notte dell’Nba e ha dato spettcolo

sul parquet di Boston, realizzando 23 punti. La performance di

LeBron non è bastata, tuttavia, ai Lakers per evitare una netta

sconfitta (130-108) in trasferta. Ha vinto anche Phoenix (11/o

sigillo consecutivo), contro Dallas, nella circostanza priva di

Doncic. Golden State a Detroit ha fatto bottino pieno, mentre

Antetokounmpo ha trascinato Milwaukee nel match contro Oklahoma

City. Chicago si è imposto a Denver e Brooklyn ha piegato

Orlando. New Orleans, infine, ha rimontato i Clippers; successi,

sotto certi aspetti annunciati, sia per Toronto che per

Charlotte contro Indiana.

Risultati: Phoenix-Dallas 112-104 Boston-LA Lakers 130-108 Brooklyn-Orlando 115-113 Sacramento-Toronto 89-108 Denver-Chicago 108-114 Milwaukee-Oklahoma City 96-89 New Orleans-LA Clippers 94-81 Charlotte-Indiana 121-118 Detroit-Golden State 102-105. (ANSA).



