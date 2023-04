Basket: Nba, Miami e Minnesota promosse ai playoff

Condividi l'articolo

(ANSA) – MIAMI, 15 APR – I Miami Heat, che hanno battuto i

Chicago Bulls 102-91 in Florida, ed i Minnesota Timberwolves,

che hanno superato Oklahoma City 120-95 sono le ultime due

squadre ad accedere ai playoff NBA. Jimmy Butler e Max Strus,

autori di 31 punti ciascuno, vale a dire più del 60% dei punti

degli Heat, hanno fatto molto male ai Bulls.

Ma la vittoria degli Heat è arrivata solo negli ultimi

istanti, contro una versione di Chicago molto grintosa, in

vantaggio per la prima volta alla fine del terzo quarto grazie a

un field goal di Zach LaVine e avanti di tre punti all’inizio

dell’ultimo quarto, dopo un canestro di Coby White. DeMar

DeRozan ancora una volta è stato il miglior marcatore di Chicago

con 26 punti. Ora sono i Milwaukee Bucks di Giannis

Antetokoumpo, la migliore squadra della Eastern Conference, ad

attendere gli Heat.

A Minneapolis i Timberwolves hanno ritrovato, dopo la

sospensione punitiva, Rudy Gobert che domenica scorsa ha preso a

pugni il compagno di squadra Kyle Anderson durante un timeout.

Gobert è tornato in campo segnando 21 punti, più dieci rimbalzi

in una partita che Minnesota ha largamente dominato. I

Timberwolves, che sfideranno i Denvers Nuggets in apertura della

fase finale, hanno accumulato fino a 29 punti di vantaggio

all’inizio dell’ultimo quarto. (ANSA).



