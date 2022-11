Basket: Nba; Miami vince con Charlotte, Washington batte Dallas

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Miami si aggrappa a uno scatenato

Butler – 35 punti, 10 rimbalzi e 8 assist – per battere a fatica

all’overtime i modesti Hornets (117-112) di questo inizio

stagione (3-10 il record), Washington si sbarazza di Dallas

(113-105 ) anche senza Beal e Porzingis: a guidare gli Wizards

ci pensa Kyle Kuzma (36 punti e 11 rimbalzi), mentre Doncic si

ferma a 22 punti con 8/21 al tiro. Portland – senza Lillard –

vince ancora in trasferta e beffa New Orleans, ennesima

sconfitta per Philadelphia che inciampa anche ad Atlanta.

Senza Bradley Beal e Kristaps Porzingis (il grande ex di

giornata, fermato da un problema muscolare all’inguine), gli

Wizards danno una grande dimostrazione di forza, approfittano

della serata non eccezionale di Luka Doncic e si prendono con

merito un successo arrivato in rimonta dopo aver iniziato il

match sotto 22-8 – figlio della mira da tre punti ritrovata e di

un sontuoso Kyle Kuzma.

Altra partita tirata e decisa in volata per Miami, che questa

volta però non si è lasciata sfuggire il successo, battendo dopo

un tempo supplementare i derelitti Hornets di questo complicato

avvio di stagione (3-10 il record) – abili però a recuperare

prima 15 lunghezze di svantaggio e poi le 12 di margine

dell’ultima frazione, guidati dai 29 punti di Kelly Oubre Jr.,

dai 22 di Terry Rozier e dai 16 a testa di Jaden McDaniels e

Mason Plumlee (ANSA).



