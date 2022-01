Basket: Nba, morto il 10 volte campione Sam Jones

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 01 GEN – E’ morto all’età di 88 anni il

cestista Sam Jones, leggenda dei Boston Celtics con cui ha vinto

dieci volte il campionato Nba.

Inserito nella Basketball Hall of Fame nel 1984, Jones è

stato fondamentale nella dinastia dei Celtics degli anni ’60,

con una media di 17,7 punti e 4,9 rimbalzi a partita e

guadagnandosi il soprannome di ‘Mr. Clutch’ per le sue gesta

eroiche a fine partita. Ha vinto titoli Nba dal 1959 al 1966 e

nel 1968 e 1969. Solo il compagno di squadra Bill Russell, con

11 titoli, ha vinto più di lui.

I Celtics hanno tenuto un momento di silenzio in omaggio a

Jones ieri prima della vittoria casalinga per 123-108 sui

Phoenix Suns, mostrando un video tributo per lui. Il club ha

ritirato il suo numero di maglia, il 24, nel 1969, lo stesso

anno in cui Jones si ritirò. (ANSA).



