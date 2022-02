Basket: Nba; Nets scambiano Harden con i Sixers per Simmons

Condividi l'articolo

(ANSA) – WASHINGTON, 10 FEB – James Harden (insieme a Paul

Millsap) ai Sixers per Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e

due prime scelte ai Nets. E’ lo scambio più eclatante alla

chiusura del mercato Nba, come riferiscono vari media sportivi

americani.

I Brooklyn Nets, tra i candidati all’anello, hanno trasferito

Harden a Philadelphia – anche lei in corsa per il titolo – in

cambio dell’australiano Ben Simmons, che aveva deciso di non

giocare con la sua squadra dopo le critiche per le sue

prestazioni deludenti. Miglior giocatore della Lega nel 2018,

Harden cambia così due volte team in due anni, lasciando i Nets,

dove aveva formato un “Big 3 insieme ad altre due star come

Kevin Durant e Kyrie Irving. Il trio però non ha potuto giocare

molto insieme, a causa di infortuni e del divieto per Irving di

scendere in campo a Ny non essendo vaccinato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte