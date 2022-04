Basket: Nba; New Orleans 2-2 con Phoenix, Miami travolge Atlanta

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 APR – I New Orleans Pelicans vincono

118-103 anche in gara-4 e pareggiano la serie contro i Phoenix

– privi dell’infortunato Devin Booker e più in difficoltà di

quanto previsto contro New Orleans. Miami invece sbanca Atlanta

(86-110) grazie ai 36 punti di Jimmy Butler e ipoteca il

passaggio del turno. Denver trascinata dai 37 punti di Nikola

Jokic allunga la serie contro Golden State (126-121 il risultato

finale), mentre Milwaukee ha conquistato un altro successo

(95-119) a Chicago: ora i Bulls sono sotto 1-3.

In particolare la miglior difesa è quella di squadra: lo sa bene

Miami che ingabbia Trae Young per oltre mezz’ora, domina in un

secondo quarto da 30-15 contro Atlanta e si prende un successo

che vale il 3-1 e mette spalle al muro gli Hawks. Gli Heat

interrompono così la striscia di sei successi casalinghi in fila

della squadra della Georgia, nonostante l’assenza

dell’infortunato Kyle Lowry, dominando nel pitturato (47-26 i

punti in area) e impedendo ogni possibilità di rientro ad

Atlanta (ANSA).



