Basket: Nba; no vax ‘tifano’ per Kyrie Irving

(ANSA) – ROMA, 25 OTT – I no vax si schierano a favore del

giocatore di basket di New York Kyrie Irving che si è rifiutato

di vaccinarsi contro il Covid e per questo motivo non gli è

stato permesso di giocare o allenarsi con la sua squadra finché

non lo farà. I dimostranti anti-vaccini si sono riuniti domenica

fuori dal Barclays Center per dare il loro sostegno alla guardia

dei Brooklyn Nets prima dell’esordio casalingo NBA della sua

squadra.

Alcuni manifestanti – come riporta la Bbc – hanno sfondato le

barriere all’esterno dell’arena prima di essere affrontati dalla

sicurezza. Non sono stati segnalati arresti o feriti. “Il

Barclays Center ha chiuso brevemente i battenti oggi per

allontanare i manifestanti dalle porte principali della piazza e

garantire che gli ospiti potessero entrare in sicurezza

nell’arena – ha dichiarato un portavoce del Barclays Center –

Solo gli ospiti con biglietto sono stati in grado di entrare

nell’edificio e la partita si è svolta secondo il programma”.

L’inizio della nuova stagione Nba è stato condizionato dal

dibattito sul vaccino contro il Covid-19, con alcuni giocatori

che affermano di essere negazionisti e altri che si rifiutano di

dichiarare se si sono vaccinati. Irving ha recentemente

condiviso le esternazioni sull’esistenza di microchip nel

vaccino Moderna sui social media e ha ammesso di essere un “grande teorico della cospirazione”. Senza Irving, i Nets hanno

perso 111-95 contro gli Charlotte Hornets.

“Vogliamo sicuramente Kyrie Irving qui sul campo e lui è una

parte enorme di quello che facciamo, ma non sta succedendo in

questo momento”, ha detto Durant dopo la partita. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte