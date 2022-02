Basket: Nba; nuovo record per James ma i Lakers perdono

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 FEB – LeBron James protagonista negli

incontri della notte in Nba, nel bene e nel male. Il fuoriclasse

di Akron ha segnato 26 punti per i Lakers nel match i Golden

State Warriors ed è così diventato il miglior realizzatore nella

storia del campionato professionistico di basket, sommando i

punti segnati in regular season e ai playoff, davanti ad un mito

come Kareem Abdul-Jabbar. James ha totalizzato 44.157 punti

(36.526 nella stagione regolare e 7.631 nei playoff) contro i

44.149 punti di Jabbar (38.387 e 5.762).

Purtroppo per i Lakers, il campione ha però sbagliato un tiro

libero decisivo a fil di sirena regalando la vittoria per

117-115 ai Warriors, che erano reduci da due sconfitte

consecutive ma restano la seconda squadra della Conference

Ovest. In vetta ci sono sempre i Phoenix Suns, che hanno

travolto Orlando per 132-105 per la quinta vittoria di fila.

Stesso filotto per i Grizzlies, che hanno vinto 125-118 a

Charlotte e restano la terza forza a Ovest. Nonostante i 45

punti di Doncic si è conclusa con una sconfitta interna di

Dallas per 97-99 la sfida in Texas con i Los Angeles Clippers.

A Est, continua la marcia in testa di Miami, che ha inflitto

l’undicesima sconfitta consecutiva ai Booklyn Nets. Nell’ultimo

quarto, Irving ha portato i suoi a -1 ma poi è mancato il

sorpasso decisivo su un’avversaria che ha visto tutto il suo

quintetto in doppia cifra. Lasciata Brooklyn, Harden ha visto i

Sixers battere Cleveland per 103-93 grazie alla prestazione di

Embiid, autore di 40 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. Il secondo

posto a Est resta così nelle mani di Chicago, che ha sconfitto

Oklahoma City per 106-101. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte