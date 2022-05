Basket: Nba; Phoenix è fuori, Dallas va a Finali Ovest

Condividi l'articolo

(ANSA) – PHOENIX, 16 MAG – Un Luka Doncic nella sua versione

migliore, e in doppia doppia con 35 punti e 10 rimbalzi, ha

trascinato i Dallas Mavericks alle finali della Western

Conference della Nba grazie al successo per 123-90 sui Suns, sul

parquet del Footprint Center di Phoenix. Così Dallas ha vinto

per 4-3 la serie al meglio delle sette partite in cui partiva

sfavorita, dovendo affrontare la squadra, Phoenix, che aveva

chiuso la stagione regolare della Nba con il miglior record, con

64 vittorie e solo 18 sconfitte.

Nei Mavericks, che da mercoledì’ giocheranno le finali Ovest

contro i Golden State Warriors, bene anche Spencer Dinwiddie,

con 30 punti, e Jalen Brunson, con 24. (ANSA).



—

