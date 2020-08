Basket: Nba, Raptors piegano Lakers, vince anche Gallinari

(ANSA) – ROMA, 02 AGO – I Raptors hanno battuto i Lakers

107-92 e ricordato a tutti che sono i campioni in carica ed

hanno l’intenzione di riprovarci. Nelle cinque partite che si

sono giocate in Nba durante la notte italiana, l’esito della

sfida tra le big ridimensiona un pochino lo squadrone di Lebron

James e rilancia le quotazioni dei canadesi, che vincono anche

con un punteggio largo. Grande partita di Kyle Lowry, fra i

vincitori, che mette a segno una doppia doppia (33 punti e 14

rimbalzi), mentre sul fronte californiano Lebron James si è ‘limitato’ a 20 punti e 10 rimbalzi.

Vincono bene invece i Los Angeles Clippers, riscattando il ko

dell’esordio nella bolla di Disney World a Orlando: hanno

piegato i New Orleans Pelicans di Nicolò Melli (8 punti per

lui), con il risultato pesante di 126-103.

Gara da incorniciare per T. J. Warren che nella partita vinta da Indiana su Philadelphia per 127-121 ha guidato i suoi al

successo mettendo a segno 53 punti. Ai Sixers non sono bastati i

41 punti e addirittura 21 rimbalzi firmati da Joe Embiid.

Nelle altre due gare in programma Miami ha avuto la meglio su

Denver per 125-105 e gli Oklahoma City Thunder di Danilo

Gallinari (15 punti e 4 rimbalzi) hanno vinto 110-94 su Utah

Jazz. (ANSA).



