Basket: Nba; sorridono Lakers e Golden State, Dallas eliminata

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 APR – Vittoria fondamentale per i Lakers,

che battono, seppure a fatica, Phoenix 121-107 e confermandosi

al settimo posto si avvicinano ai playoff Nba. A una giornata

dal termine della regular season verdetti ancora da emettere

nella Western Conference, e sarà il turno pasquale a decidere le

squadre promosse. Nelle gare della notte sorride anche Golden

State che supera Sacramento 119-97 e sale al quinto posto a

Ovest. Eliminata invece Dallas che, perdendo in casa 115-112 con

Chicago, non disputerà nemmeno il play-in. Stagione disastrosa

per i Mavericks che lasciano fuori in una sfida decisiva anche

Luka Doncic per scelta per tre quarti (13 punti e 5 rimbalzi lo

score finale) – in un match in cui i texani restano avanti a

lungo, prima di crollare nel finale e sbagliare negli ultimi

secondi ben quattro tentativi da tre punti per cercare il

pareggio.

Successo di Memphis (137-114) contro Milwaukee, mentre

Brooklyn travolge 101-84 Orlando (che tiene a riposo Banchero) e

si prende il sesto posto ad Est. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte