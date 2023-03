Basket: Nba; super Curry spinge Golden State, Banchero non basta

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 MAR – Golden State rimonta da -20 e batte

New Orleans grazie a uno scatenato Steph Curry da 39 punti.

Boston si distrae e perde a Washington, Atlanta supera Cleveland

nonostante 44 punti di Donovan Mitchell. Paolo Banchero supera i

20 punti ma non basta a Orlando e Memphis vince la settima

partita consecutiva anche senza Morant, Toronto supera Miami in

casa. Pesante ko di Oklahoma City in casa contro Charlotte con

43 punti di PJ Washington: di seguito tutti i risultati e gli

highlights della notte.

Sotto di 23 nel terzo quarto, i Magic non mollano e riaprono la

partita fino a tornare a -5 con 38 secondi da giocare, ma la

freddezza di Desmond Bane dalla lunetta (8/10 nel finale) chiude

i conti in favore dei Grizzlies (113-108 il risultato finale).

Sono 24 i punti di Paolo Banchero, che aggiunge anche 11

rimbalzi e 5 assist alla sua prestazione da 9/18 al tiro con 3/7

da tre e un inconsueto 3/6 dalla lunetta in meno di 29 minuti.

Meglio di lui fa solamente Franz Wagner che realizza 9 dei suoi

25 punti negli ultimi 70 secondi di partita cercando

disperatamente di riaprire la partita, ma Orlando non ha molto

altro se non 14 punti da Wendell Carter Jr e 13 da Goga Bitadze,

tirando solo col 28% da tre punti di squadra e commettendo 16

palle perse (ANSA).



