Basket: Nba; Toronto ko in gara 7, Boston in finale a est

(ANSA) – ROMA, 12 SET – Saranno i Celtics ad affrontare i

Miami Heat nella finale della Eastern Conference di questa

tormentata stagione 2019-2020 della Nba. Nella notte italiana,

la squadra di Boston con pieno merito ha battuto per 92-87 in

gara 7 i Toronto Raptors, campioni in carica, aggiudicandosi

così il diritto a disputare la finale a est.

Le due squadre si sono affrontate a viso aperto nella partita

decisiva della stagione, alla fine ha prevalso Boston che ha

compiuto meno errori in difesa, ha perso meno palloni in attacco

e soprattutto ha avuto in Jayson Tatum un autentico mattatore,

portano la sua firma infatti 29 punti, 12 rimbalzi e 7 assist.

Buone anche le prove di Jaylen Brown (21 punti), Marcus Smart

(16) e Kemba Walker (14). Nelle file dei Raptors, 20 punti per

Fred Van Vleet, 16 per Kyle Lowry, 14 per Serge Ibaka, appena 13

punti (con 11 rimbalzi) per Pascal Siakam che non ha giocato una

delle sue migliori gare.

I canadesi, trionfatori nella passata stagione, hanno

combattuto fino alla fine per difendere il titolo e a pochi

secondi dalla sirena hanno sprecato la possibilità di

raddrizzare la gara. I Raptors escono di scena comunque a testa

alta, mentre Boston cresciuta lentamente durante la stagione ha

confermato di trovarsi in una condizione eccezionale e ora

comincia a sognare.

Nell’altra gara della notte Denver batte i Clippers 111-105 e

accorcia le distanze in gara 5 (ora la situazione è di 2-3). I

californiani sono stati sorpresi dalla reazione furiosa dei

Nuggets in quella che poteva essere la partita dell’addio al

torneo. Ai Clippers non sono bastati Kawhi Leonard (36 punti) e

Paul George (26) per mettere sotto i meno titolati avversari.

Nell’ultimo quarto di gara la squadra di Los Angeles ha avuto

anche 7 punti di distacco dai rivali, ma poi è cominciata la

rimonta trascinata da Jamal Murray (26 punti, 8 rimbalzi e 7

assist) e Nikola Jokic (22 punti, 14 rimbalzi e 5 assist

finali). Appuntamento ora a gara 6 (ANSA).



