Basket: Nba, una giornata di sospensione per LeBron James

(ANSA) – LOS ANGELES (USA), 23 NOV – La superstar dei Los

Angeles Lakers, LeBron James, conterà una giornata di

sospensione per il colpo al volto a Isaiah Stewart dei Detroit

Pistons, che ne sconterà due per essersi voluto vendicare

provocando una mega rissa durante la partita di Nba giocata

domenica tra le due squadre.

James, che quindi salterà l’incontro di oggi contro i New

York Knicks, è stato sanzionato per “aver colpito incautamente

Stewart in faccia e innescato un alterco sul campo”, ha spiegato

la National Basketball Association in una nota. “Stewart è stato

penalizzato per aver aggravato l’alterco sul campo tentando

ripetutamente e aggressivamente di vendicarsi” di James, ha

aggiunto. (ANSA).



