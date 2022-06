Basket: Olimpia Milano, insinuazioni Virtus irresponsabili

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 17 GIU – Sale la tensione per le finali

scudetto. L’Olimpia Milano in una nota si definisce “stupita e

indignata per le parole, le insinuazioni e i toni utilizzati dal

proprietario della Virtus Bologna” e “invita la Federazione ad

attivare la procura federale per verificare se ci siano gli

estremi per provvedimenti sanzionatori”. Massimo Zanetti la sera

dopo la vittoria in gara5 aveva parlato di “sudditanza

psicologica” verso Milano e verso Messina: accuse che l’Olimpia

bolla come “fantasiose e infondate”.

Milano inoltre “raccomanda al proprio pubblico di non rispondere

alle provocazioni” e “mostrare una volta di più quale sia lo

stile Olimpia”, evidenziando come quello del club e di Giorgio

Armani siano “noti in tutta Europa” anche per “la correttezza”.

L’Olimpia rincara poi la dose: “In questo momento certe parole

risultano anche irresponsabili come lo erano state quelle

rilasciate da altri membri della società bolognese alla vigilia

di una serie che avrebbe dovuto mettere in mostra solo la parte

buona del nostro movimento. Quel movimento di cui evidentemente

all’attuale proprietà della Virtus interessa pochissimo”.

Milano fa riferimento in particolare alle dichiarazioni del

Ceo della Virtus Bologna, Luca Baraldi, prima di gara1: “I

nostri tifosi sono preoccupati. Io parto dal presupposto che gli

arbitri siano in buona fede e che non è facile dirigere queste

gare. Mi viene da pensare al passato con arbitraggi non

felicissimi da parte di Begnis. Ho anche letto l’arbitro ucraino

ringraziare qualche esponente importante del basket italiano”.

Rhyzhyk, fischietto con grande esperienza in Eurolega, aveva

ringraziato, tra gli altri, Ettore Messina che gli aveva

pubblicamente “espresso simpatia” dopo lo scoppio della guerra.

(ANSA).



