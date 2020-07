Basket paralimpico, aggressione razzista a Beatrice Ion: ferito il padre

“La mia paura più grande era per mio papà perché è stato aggredito fisicamente, in modo molto violento, gli hanno rotto lo zigomo, un dente ed è pieno di lividi”, racconta Beatrice Ion, giocatrice della Nazionale di basket paralimpico, che ha subito un’aggressione a sfondo razziale giovedì 9 luglio ad Ardea, vicino a Roma.”Più che impaurita mi sono sentita impotente – continua – perché non ho potuto fare niente per aiutare mio padre”. Molte le espressioni di solidarietà per la giocatrice paralimpica di origine rumene. “La vile aggressione di matrice razzista subita dall’atleta e da suo padre non può lasciarci indifferenti”, così Giuseppe Maria Milanese, presidente di Confcooperative Sanità e di OSA Operatori Sanitari Associati. “Le chiederemo di fare da testimonial a settembre”, conclude.

