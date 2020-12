Basket: Petrucci, Virtus Roma? Nessuna novità

(ANSA) – ROMA, 02 DIC – “Nessuna novità”, con queste parole

il presidente della Fip, Gianni Petrucci, ha commentato la

situazione della Virtus Roma a margine del Consiglio Federale

(si è parlato anche del blocco delle retrocessioni) in scena

oggi al Coni. Rata da 35 mila euro dunque non ancora pagata alla

Federbasket, il cui primo termine di scadenza era il 25 novembre

scorso. Con la proroga a sette giorni (scade oggi) la Virtus

avrebbe dovuto pagare una mora di 3 mila euro. Ora, invece, per

evitare l’esclusione dal campionato la società di Toti dovrà

provvedere al saldo entro il prossimo 9 dicembre.

Una battuta poi del presidente Petrucci anche sul ritorno di

Belinelli in Italia: “Non fa che arricchire l’importanza del

nostro campionato che è partito con grandi campioni e la mia

speranza è che si torni al basket in prima pagina. È un valore

in più dato al campionato”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte