Basket, Sassari: coach Bucchi rinnova fino al 2025

(ANSA) – SASSARI, 15 FEB – La Dinamo Banco di Sardegna e

coach Piero Bucchi insieme fino al 30 giugno 2025. Il rinnovo

del contratto è stato annunciato questa mattina dal presidente

del club sassarese Stefano Sardara.

“La Dinamo ha sempre fatto progetto triennali, gli americani

direbbero ‘limitless’ – afferma Sardara – un progetto che arriva

al 2025 insieme al palazzetto, un bilancio che ha tenuto botta

nonostante la pandemia, vogliamo guardare avanti, basta

piangersi addosso, l’asticella si allunga in avanti e coach

Bucchi rappresenta dopo Gentile, Pasquini, Devecchi, la

ciliegina sulla torta. Ho sempre avuto l’idea di una persona di

grande professionalità, serietà e competenza con un grandissimo

pedigree. Quando l’ho visto all’opera e lavorandoci insieme, ho

scoperto in lui anche il carisma e la leadership all’interno del

campo veramente invidiabile, trova sempre delle soluzioni i

ragazzi che lo ascoltano con grande senso di rispetto. Quando ne

ho parlato con lui, c’è stata subito una risposta entusiastica

ed ecco fatto”.

Bucchi è arrivato in Sardegna a novembre per sostituire

l’esonerato Demis Cavina; ha allenato piazze importanti , come

Treviso e Milano, passando per Napoli e Brindisi, senza

dimenticare Roma e Cantù, collezionando oltre 700 panchine in A.

“Allenare qui non significa solo rappresentare una squadra ma un

popolo intero – commenta Bucchi – ringrazio sentitamente il

presidente Sardara per questo attestato di stima e di fiducia.

Sono molto contento di prolungare il contratto e di legarmi a

questo club che negli anni, con i risultati sportivi e con una

gestione oculata e all’avanguardia ha conquistato tanta

credibilità in tutto il movimento internazionale. Ora mi sento

ancora più responsabilizzato e darò tutto me stesso per ripagare

la fiducia della famiglia Dinamo”. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte