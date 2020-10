Basket: scontri a LA dopo trionfo Lakers in Nba, 76 arresti

(ANSA-AFP) – LOS ANGELES, 12 OTT – Settantasei persone sono

state arrestate a Los Angeles per violenza e atti vandalici dopo

la conquista del titolo Nba da parte dei Lakers. Lo ha reso noto

la polizia della città californiana, sottolineando come otto fra

le persone ferite siano agenti. “Una celebrazione pacifica dei

Los Angeles Lakers, si è trasformata in una resa dei conti

violenta e distruttiva”, riferisce un comunicato della polizia

di Los Angeles.

Un migliaio di tifosi dei Lakers si sono radunati vicino allo

Staples Center, la ‘casa’ della squadra gialloviola, dopo la

vittoria nella serie di finale per 4-2 sui Miami Heat a Orlando

(Florida). “Persone violente si sono mescolate alla folla,

lanciando bottiglie di vetro e altri oggetti contro la polizia”,

che ha dichiarato il raduno illegale e chiesto ai partecipanti

di disperdersi. “Gran parte” della folla ha quindi commesso una

serie di atti vandalici, prendendo spesso di mira gli agenti,

riferisce la polizia locale.

Più di 30 edifici sono stati danneggiati e 76 persone sono

state fermate: la polizia ha utilizzato proiettili di gomma per

disperdere la folla. Le autorità locali avevano chiesto ai

tifosi dei Lakers di non avvicinarsi allo stadio per la partita,

che non è stata trasmessa sul grande schermo, per rispetto delle

misure sanitarie in materia di Covid-19. (ANSA-AFP).



