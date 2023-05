Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 MAG – EA7 Armani Milano-Banco di Sardegna

Sassari 95-72 in gara-1 della semifinale dei play off di basket.

Mattatore dell’incontro è stato il centro di Milano Johannes

Voigtmann, autore di 22 punti ed eletto miglior giocatore

dell’incontro. Lunedì prossimo, sempre al Forum, si gioca

gara-2.

Domani è in programma gara-1 dell’altra semifinale, quella tra

Segafredo Bologna e Bertram Tortona. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte