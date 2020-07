Basket: Serie A; Cremona non si iscrive al campionato

(ANSA) – ROMA, 12 LUG – Dopo Pistoia, anche la Vanoli Basket

Cremona non parteciperà al prossimo campionato di Serie A. Ma a

differenza del club toscano, che aveva scelto di

autoretrocedersi in serie A2, quello lombardo che appena un anno

fa ha vinto la Coppa Italia è fuori tempo massimo per ‘scivolare’ nella categoria inferiore e quindi per il momento

andrà avanti solo con il settore giovanile.

“Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna

dopo attenta analisi dei budget preventivi stilati per la

stagione 2020/2021 – è scritto in una nota sulla pagina Facebook

del club – ha preso atto della mancanza di coperture economiche

e garanzie per lo svolgimento del prossimo campionato di Serie

A. L’intero Cda ha pertanto rimesso il proprio mandato

all’assemblea dei soci che valuteranno eventuali proposte di

subentro nella compagine societaria o in alternativa l’avvio

delle pratiche di liquidazione della società”.

Così ora la Serie A rimane a 15 squadre, con il rischio

concreto che, entro il 31 luglio, anche la Virtus Roma messa in

vendita dalla famiglia Toti non ce la faccia ad iscriversi. Ed è

sempre in stand by la posizione di Torino, che avrebbe diritto a

subentrare ma non ha ancora risolto il nodo della proprietà, la

stessa della Dinamo Sassari: ed è chiaro che, per regolamento,

due club che fanno capo alla stessa persona non possano

partecipare allo stesso campionato. (ANSA).



