Basket: successo sulla Slovacchia, azzurre volano a Euro 2023

(ANSA) – ROMA, 27 NOV – Le azzurre del basket volano agli

Europei 2023. Battendo a Napoli la Slovacchia 81-60, la

Nazionale femminile ha ottenuto la qualificazione alla prossima

edizione del Campionato continentale, che si giocherà in

Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno (fase finale a Lubiana).

Quarto successo consecutivo e primo posto del girone H blindato

per le Azzurre, che così si qualificano a un’edizione

dell’Europeo per la sesta volta consecutiva. Prima della partita

è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare le

vittime di Ischia, l’Italia ha giocato col lutto al braccio.

La miglior marcatrice delle Azzurre è stata Costanza Verona, che

realizzando 16 punti. “Non era semplice trovare il ritmo dopo un

anno di digiuno da partite ufficiali, se abbiamo giocato due

gare così solide il merito è dello spirito delle ragazze e di

tutto lo staff che mi è stato accanto – le parole del ct Lardo

-. Siamo felici di questa qualificazione, che ci permette di

programmare il futuro nel modo migliore, per arrivare pronti al

prossimo Europeo”. (ANSA).



