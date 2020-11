Basket:Biden Presidente;LeBron,potrò tornare a Casa Bianca

(ANSA) – ROMA, 08 NOV – LeBron James, fuoriclasse dei LA

Lakers campioni Nba, non ha mai nascosto il proprio impegno

politico a favore dei Democratici e per i diritti delle

minoranze. Così non poteva rimanere insensibile al tweet del

compagno di squadra Draymond Green che, dopo la vittoria di Joe

Biden nelle Presidenziali, gli ha scritto “King James, adesso

possiamo andare alla Casa Bianca e celebrare il titolo!”.

Immediata la risposta del n.23 gialloviola: “Sì, siamo di

ritorno, e porterò la mia tequila e anche il vino!”.

Dal 2017, ovvero da quando si è insediato Donald Trump, a oggi

nessun team campione della Nba è andato alla Casa Bianca, come

vorrebbe la tradizione, per festeggiare il titolo con il

Presidente. Non lo hanno fatto, per due volte, i Golden State

Warriors e nemmeno i canadesi dei Toronto Raptors. Ora, con

Biden, i Lakers saranno felici di farlo e, come ha fatto capire

LeBron, brinderanno. (ANSA).



—

