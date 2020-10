Basket:Eurolega;positivi 3 giocatori Cska e coach Barcellona

(ANSA) – MOSCA, 04 OTT – Tre giocatori del Cska Mosca e

l’allenatore e il suo vice del Barcellona sono risultati

positivi al Covid-19 dopo che le due squadre si sono affrontate

giovedì scorso, quindi due giorni fa, nel match dell’Eurolega di

basket giocato nel Palau Blaugrana.

Il Cska ha reso noto che Semen Antonov, Janis Strelnieks e

Nikola Milutinov sono positivi e già sono stati messi in

isolamento secondo il protocollo sanitario vigente in Russia. Successivamente è stato il Barcellona a far sapere che anche

coach Sarunas Jasikevicius e il suo vice Darius Maskoliunas

hanno contratto il virus e sono stati posti anche loro in

quarantena.

La sfida Cska-Barcellona era valida per il primo turno della

nuova Eurolega. Quella della stagione 2019-’20 non era stata

portata a termine per via del lockdown imposto dalla pandemia.

(ANSA).



