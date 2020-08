Basket:infarto in allenamento, muore a 27 anni nigeriano Ojo

(ANSA-AFP) – ROMA, 07 AGO – Il giocatore di basket nigeriano

Michael Ojo, 27 anni, ex giocatore della Stella Rossa di

Belgrado, è morto oggi nella capitale serba durante un

allenamento individuale. Secondo i media serbi, Ojo è morto per

un attacco di cuore. Nato a Lagos, ojo era cresciuto

cestisticamente negli Stati Uniti presso la Florida State

University dal 2012 al 2017. Nel 2017 ha giocato con FMP

Zeleznik Belgrado per un anno e poi ha difeso per due stagioni i

colori della Stella Rossa dove era diventato uno dei giocatori

preferiti dei tifosi. Il suo contratto è scaduto il 30 giugno.

La Stella Rossa ha reso omaggio a questo “gigante allegro”. “La

morte improvvisa e scioccante di Michael Ojo ha toccato

profondamente tutti, i giocatori, gli allenatori e la dirigenza

del club che lo hanno accolto come uno di loro fin dal primo

giorno”,si legge in una nota della Stella Rossa. (ANSA-AFP).



